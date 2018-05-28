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28 Mayıs 2018 10:14

Tokat’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Tokat’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

28 Mayıs 2018 10:14


Kaza saat 08.15 sıralarında Ata Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Emin S. idaresindeki 34 AH 2597 plakalı öğrenci servisi ile Kenan K. idaresindeki 34 ABC 360 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada serviste bulunan öğrenciler çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın üst kısmından tahliye edildi. Kazada servis şoförüyle birlikte 6 öğrenci yaralandı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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