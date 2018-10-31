Tokat'ta öğrencilerden engellilere büyük destek

Tokat'ın Zile ilçesinde engelli minibüsü satın almak için kampanya başlatan engelli vatandaşlara, ilçe genelindeki tüm okul öğrencilerinden destek geldi.

Zile'de Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından engelli vatandaşların sosyal hayatında var olmaları, rahat ve sağlıklı seyahat etmeleri adına engelli minibüsü almak için ilgili kurumlardan izin alarak yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya hesaplarından seslerini duyuran engelli vatandaşlar, alınacak minibüs için 20 bin lira topladı. Engelli vatandaşların, 12 engelli aracı ile düğün gibi bir konvoy yaparak şehir turu atmasından sonra ilçe genelindeki tüm okullarda harekete geçerek engelliler derneğinin kampanyasına destek verdi. Öğrenciler tarafından toplanan yardım paralarını okul müdürleri derneğe teslim etti. Yapılan uygulamanın ilk aşamasında ilçe genelindeki okullardan 4 bin lira destek toplandı.

Öğrencilerin duyarlı olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan,"Zile Kaymakamlığının bilgisi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise okullarımıza yardım kutularını bıraktık. 10 Ekim tarihinde başlayan uygulama ile okullardaki öğrencilerimizde bu kampanyaya yoğun destek vermişlerdir. Engelliler derneği başkanı olarak kampanyamızda küçükte olsa katkısı olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunarım. Bu güzel destekler bizlere gösteriyor ki el ele başarabiliriz" dedi.