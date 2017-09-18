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18 Eylül 2017 17:42

Tokat’ta öğrencilerin ’elektronik kart’ kuyruğu

Tokat’ta, öğrencilerin elektronik kartlarını yeniletmek için aynı saatlerde özel halk minibüsleri merkezine akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Tokat’ta öğrencilerin ’elektronik kart’ kuyruğu

18 Eylül 2017 17:42


Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler şehir içi ulaşımda kullanmak üzere elektronik kart işlemleri için valilik binası arkasındaki Tok-Kart merkezine akın etti. Okullarından çıkan öğrencilerin aynı saatlerde kartlarını yeniletmek ve abonman işlemleri yaptırmak için kart merkezine başvurması sonucu uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyrukta öğrenciler dakikalarca beklemek durumunda kaldı. Görevliler yaşanan yoğunluk nedeni ile öğrencilerin başvuru işlemlerini karşılamakta zor anlar yaşadı.




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