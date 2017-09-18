Tokat’ta öğrencilerin ’elektronik kart’ kuyruğu

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler şehir içi ulaşımda kullanmak üzere elektronik kart işlemleri için valilik binası arkasındaki Tok-Kart merkezine akın etti. Okullarından çıkan öğrencilerin aynı saatlerde kartlarını yeniletmek ve abonman işlemleri yaptırmak için kart merkezine başvurması sonucu uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyrukta öğrenciler dakikalarca beklemek durumunda kaldı. Görevliler yaşanan yoğunluk nedeni ile öğrencilerin başvuru işlemlerini karşılamakta zor anlar yaşadı.