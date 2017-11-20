Tokat’ta öğretmenlere 300 öğrenciden oluşan koro sürprizi

Tokat’ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde düzenlenen kutlama programları çok sayıda öğretmenin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Namık Kemal Ortaokulu önünden başlayan ve Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe katılan öğretmenleri meydanda bekleyen öğrenciler tarafından oluşturulan 300 kişilik koro şarkılar ve marşlarla karşıladı. Sürprize alkışlarla eşlik eden öğretmenlerin aldıkları bu hediyeden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerden oluşan koro, öğretmen marşı ve ’öğretmenim canım benim’ şarkısını seslendirdi.

Tokat Valisi Ömer Toraman öğrencilerin yapmış olduğu sürprizin öğretmen ve öğrenci arasındaki bağın çok güçlü olduğuna en büyük örnek olduğunu ifade ederek, "Büyük bir koro öğretmenlerini karşıladı. Onlar için hazırlamış oldukları şarkıları seslendirdiler. Tahmin ediyorum öğretmenlerimiz de bundan çok memnun oldular, duygulandılar" dedi.

15 ortaokuldan 20 şer öğrenci koroya katıldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürülüğü ARGE Proje Koordinatörü Dursun Dalkılıç ise koronun 15 ortaokuldan 20’er öğrenciden oluştuğunu belirterek, "Bu sayı bize bağlı istersen 30’ar, 40’ar da çağırabiliyoruz. İnşallah nasip olursa 23 Nisan’da Tokat’ta Türkiye’nin en büyük korosunu oluşturup 23 Nisan Çocuk Şenliğinde güzel bir konser vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikler Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.