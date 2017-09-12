Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 19:28

Tokat’ta orman yangını

Tokat’ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tokat’ta orman yangını

12 Eylül 2017 19:28


Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde otluk alanda çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Kuruyan otlar ve çalıların etkisi ile büyüyen yangına Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor. Pelit ağaçlarla kaplı yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangının köye sıçrama tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Ekipler yoğun duman altında yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Köy sakinlerinden Fatma Öztürk yangını tarlada çalışırken fark ettiğini söyledi. Ceviz ağaçlarını yangında zarar gördüğünü ifade eden Öztürk,"Yangının anız yangınından çıktığı söyleniyor" dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
37
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç