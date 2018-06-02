Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 23:56

Tokat’ta otomobil ile patpat çarpıştı: 10 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Tokat’ta otomobil ile patpat çarpıştı: 10 yaralı

02 Haziran 2018 23:56


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören Köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı. Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48), Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Durdane Sarı (65), İbrahim Alıcı (59) ile patpatta bulunan Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç