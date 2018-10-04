İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta otomobil koyunlara çarptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde koyunlara çarpan otomobilde, maddi hasar meydana geldi, kazada 2 koyun da telef oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde koyunlara çarpan otomobilde, maddi hasar meydana geldi, kazada 2 koyun da telef oldu.


Niksar-Akkuş çevre yolunda meydana gelen kazada, F.Y. idaresindeki 60 NT 608 plakalı otomobil cezaevi istikametine seyir halindeyken aniden önüne fırlayan koyunlara çarptı. Kazada, 2 koyun telef oldu, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.