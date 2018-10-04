Tokat'ta otomobil koyunlara çarptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde koyunlara çarpan otomobilde, maddi hasar meydana geldi, kazada 2 koyun da telef oldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde koyunlara çarpan otomobilde, maddi hasar meydana geldi, kazada 2 koyun da telef oldu.
Niksar-Akkuş çevre yolunda meydana gelen kazada, F.Y. idaresindeki 60 NT 608 plakalı otomobil cezaevi istikametine seyir halindeyken aniden önüne fırlayan koyunlara çarptı. Kazada, 2 koyun telef oldu, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.