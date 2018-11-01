Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 2 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Niksar-Tokat yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 60 AJ 815 plakalı otomobil, ilçe girişinde bulunan Hamidiye Köprüsü üzerinde aynı istikamete seyir halinde olan M.Y.'nin kullandığı 60 NK 607 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü ile eşi S.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.