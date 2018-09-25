Tokat'ta park halindeki otomobil alev alev yandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Kayapaşa Mahallesi 2'nci Etap TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki araç yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca otomobil yanında park etmiş olan başka bir araçta hasar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.