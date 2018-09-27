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Tokat'ta pikap devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat’ta pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tokat'ta pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Sırçalı köyü yolu Göltepe radyolink istasyonu mevkinde sabah saatlerinde yoldan geçen köy muhtarı yan yatan pikapta bir kişinin olduğunu fark ederek kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri le AFAD ekipleri araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Mehmet Şenocak'ın cansız bedenini araçtan çıkarttı. Kazayı yaralı olarak atlatan ve yardım istemek için araçtan ayrıldığı öğrenilen Mehmet Coşkun ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Coşkun'un hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Tokat'ın tanınan esnaflarından pastahane sahibi Mehmet Şenocak'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şenocak'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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