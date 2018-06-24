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24 Haziran 2018 09:21

Tokat’ta sabahın ilk saatlerinde seçim yoğunluğu

Tokat’ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tokat’ta sabahın ilk saatlerinde seçim yoğunluğu

24 Haziran 2018 09:21


Tokat’ta kayıtlı 425 bin 43 seçmen bin 693 sandıkta oy verme işlemlerine saat: 08.00’de başladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına geldi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları sınıfların önünde kuyruk oluşturdu. Yaşlılara öncelik tanınan oy kullanma işlemlerinde seçim görevlileri kabinlere vatandaşın cep telefonu ile girmemesi için uyarıda bulundu. Polis, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı ilçelerde YSK’nın oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına dair kararına rağmen kantinlerin kapatılmasını eleştiren sandık görevlileri sorunun aşılmasını istedi. Vatandaşlar 17.00’ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.




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