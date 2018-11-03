Tokat'ta sahte alkol operasyonu: 2 tutuklama

Tokat'ta sahte alkol imal ettikleri tespit edilen iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 73 bin 125 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Turhal İlçesi Dökmetepe köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı yönünde gelen bilgi üzerine operasyon düzenledi. Tespit edilen adreste, yetkili adli makamlardan alınan izinle yapılan aramda çeşitli çap ve ebatlarda plastik su deposu ve alkol damıtımında kullanılan malzemeler, bidon ve cam şişelere doldurulmuş vaziyette 10 litre kaçak rakı, 1045 litre kaçak şarap, 900 gram anason, 25 kilogram kuru üzüm, 9 kilogram üzüm posası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 22 adet fişek ele geçirildi Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesi alınan şüpheliler Ü.T ve S.S çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi. Söz konusu şahıslara 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 73 bin 125 TL idari yaptırım uygulandı.