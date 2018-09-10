Tokat'ta sahte içki bandrolleri ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda Türk Hava Yolları'na ait sahte bagaj kuponu ile Türkiye ve Yunanistan'a ait içki bandrollerinin sahteleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler D-100 karayolu üzerinde bulunan Değirmenli köyü mevkinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Gerçekleştirilen yol emniyet devriyesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün gizli bölmelerine ve koliler içerisine gizlenmiş vaziyette bir şahsa ait toplam 80,4 litre kaçak içki ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda kaçak içkilerle birlikte bulunan 99 adet Türkiye'ye ait sahte tekel bandrolü, 23 adet ise Yunanistan'a ait bandrol ile Türk Hava Yollarına ait 21 adet sahte bagaj kuponuna da el konuldu. Söz konusu şahsa 11 bin 328 lira idari yaptırım uygulanırken otobüs şoförüne ve firmaya da bin 84 lira para cezası uygulandığı bildirildi.