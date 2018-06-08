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08 Haziran 2018 13:22

Tokat’ta şehit kabirleri gül kokuyor

Tokat’ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Şehit Kabirleri Gül Koksun’ projesi kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilerek her biri kırmızı ve beyaz güller ile donatıldı.

Tokat’ta şehit kabirleri gül kokuyor

08 Haziran 2018 13:22


Vatan savunmasında hayatlarını hiçe sayarak canlarını feda eden şehitler, Ramazan ayında da yalnız bırakılmadı ve bayram öncesinde şehitlerin kabirleri güllerle donatılmaya başlandı.


Aile ve Sosyal Politikalar Tokat İl Müdürlüğü tarafından kaleme alınarak hayata geçirilen ’Şehit Kabirleri Gül Koksun’ projesi kapsamında kuruluşlarda korunma ve bakım altında kalan çocuklar Tokat genelinde bulunan 273 şehit kabrini ziyaret ederek her birini kırmızı ve beyaz güller ile donatıyor.


Çocukların şehitlik olgusunu öğrenmesi ve vatan sevgisini artırması amacıyla hayata geçirilen projede çocuklar öncelikle kabir ziyareti yaparak şehitler için dualar etti ve kabirlerde çevre düzenlemesi yapmayı da unutmadı.




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