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01 Ocak 2017 17:02

Tokat’ta "Şehitlere Ağıt" programı

Tokat’ta

01 Ocak 2017 17:02

Tokat Belediyesi ile Tokat Erzurumlular Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından, başta 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine direnerek kahramanlık sergileyen vatandaşlar ile tüm şehitlerimiz anısına “Şehitlere Ağıt” programı düzenlendi.
26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlen program, Tokat Erzurumlular Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yavuz Şentürk’ün selamlama konuşması ile başladı. Ardından kürsüye gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Anadolu’nun Mayası” olarak nitelediği Erzurum ve Tokat’ın, vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen insanların diyarı olduğunu dile getirdi. Tokat’ın vatanı, bayrağı için canını feda eden yiğit şehitler diyarı olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Bugün her ne kadar Erzurumlu olsa da Tokatlı olan Tokat’ta yaşayan Dadaşlarımızla birlikteyiz. Erzurum da, Tokat da Anadolu’nun mayasıdır. Bu iki şehir asla vatana ihanet etmeyen yiğitlerin diyarıdır. Konu vatansa, konu şehitlerimizse bizi biz yapan bu duyguları yaşatmak adına bugün güzel bir ağıt programı düzenlemek istedik. Allah’ın nasıl ki, rahmeti, merhameti o kadar bol ve hak ise, Cenabı Allah’ın kahrı ve gazabı da o kadar haktır. Bugün, bu ülkenin birliğine ve dirliğine göz diken, bu milleti kan ve gözyaşı ile üzen tüm hainleri tüm unsurları Allah Kahhar ismi ve sıfatı ile kahretsin” dedi.
Vali Can ise Erzurum denince akla Anadolu’nun yiğit ve fedakar insanının geldiğini ifade ederek, “Şehitlerimiz bu vatan için, din için, bayrak için görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Onlar, son nefeslerini bizim nefes almamız için verdiler. Onları rahmetle, minnetle anıyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Türk-İslam tarihinin başlangıcından 15 Temmuz’a kadar, kahraman milletimizin vatanı için verdiği mücadeleyi anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. TRT sanatçısı Erzurumlu Aysun Gültekin tarafından, birbirinden güzel kahramanlık türküleri ve ağıtların seslendirildiği duygu yüklü gecede, bazı katılımcıların zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.



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