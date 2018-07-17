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17 Temmuz 2018 16:09

Tokat’ta sigara ve alkol kaçakçılarına operasyon

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Azerbaycan uyruklu 2 ayrı şahsa ait valizlerde yapılan aramada 630 paket kaçak sigara ve 16 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat’ta sigara ve alkol kaçakçılarına operasyon

17 Temmuz 2018 16:09


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli köyü mevkinde D-100 karayolu üzerinde yurda kaçak yollarla sokulan alkol ve sigaraları ele geçirmek üzere operasyon başlattı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün zula olarak tabir edilen gizli bölmelerine saklanmış vaziyette ve Azerbaycan uyruklu oldukları tespit edilen 2 yolcunun valizlerinde 630 paket kaçak sigara ve 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Şahıslara 10 bin 99 lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Ayrıca otobüs şoförüne de 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bin 104 lira para cezası uygulandı.




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