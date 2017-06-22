Tokat’ta silah kaçakçılarına darbe

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Tokat ili nüfusuna kayıtlı H. E. ve Samsun ili nüfusuna kayıtlı A. S. isimli şahısların, illegal yollarla temin ettikleri silah ve mühimmatları, Tokat ili merkez ilçe bölgesinde ikamet eden A. P. isimli şahsa getirerek satacakları bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde şüphelilerin ikametlerinde arama yapan jandarma ekipleri, bin 95 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet HS 5902 seri nolu 9 mm çapında HS-9 marka ruhsatsız tabanca, 68 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 1 adet çift san marka av tüfeği, 1 adet Franchi marka av tüfeği, 3 adet marka ve seri numarası olmayan otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet Bixi PKM makinalı tüfek mermisi, 722 adet 12 Cal çeşitli markalarda av fişeği, 14 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili H.E., A.S. ve A.P. adlı şahıslar gözaltına alındı.