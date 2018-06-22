Tokat’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erbaa’ya bağlı Endikpınar köyünde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası yağmur suyunun yolunu değiştirmek için Ay ailesi yola traktörlerini koydu. Yağmur suları Yaşar ailesinin tütün ekili tarlasına girmesi sonucu ise iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet A. (19), Ömer A. (41) ve Yüksel A. (58) yaralandı. Yaralılar köylülerin kendi imkanlarıyla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan Ömer A. ve Yüksel A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan Murat Y., Bayram Y., Hamit Y. ve Osman Y.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.