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27 Ağustos 2018 15:53

Tokat’ta şöhretler karması sahaya çıkacak

Tokatspor’un sezon açılışında şöhretler karması il protokolü ile maç yapacak.

Tokat’ta şöhretler karması sahaya çıkacak

27 Ağustos 2018 15:53


Tokatspor Başkan Vekili ve Sportif Koordinatör Ahmet Dursun’un öncülüğünde Türk Futbolunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giymiş, Milli Takım oyuncusu olmuş isimler gösteri maçı için Tokat’a gelecek. 28 Ağustos 2018 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Stadı’nda oynanacak gösteri maçının biletleri 15 liradan satılacak. Tokatspor’un şöhretler karması sezon açılış maçına Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Serhat Akın, Nihat Kahveci, Ümit Karan, Yattara, Faruk Atalay ve hakem Mustafa Çulcu yer alacak.




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