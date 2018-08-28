Tokat’ta şöhretler karması sahaya çıktı

Tokatspor Başkan Vekili ve Sportif Koordinatör Ahmet Dursun’un öncülüğünde süper lig takımlarında forma giymiş, Milli Takım oyuncusu olmuş isimler gösteri maçı için Tokat’a geldi. Gaziosmanpaşa Stadyumunda düzenlenen sezon açılışı maçında şöhretler karması il protokolü ile maç yaptı. Maç öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonda sporcular sahada engelli öğrenciler tarafından dağıtılan kitapları okudu. Okumaya insanları teşvik için 5 dakika süreli olarak yapılan kitap okuma etkinliği dikkat çekti. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Tümer Metin, kitap konusunun Türkiye’nin kanayan bir yarası olduğunu kaydetti. Çocukları okuma alışkanlığına teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, “Çocuklar bildiğini değil gördüğünü yapıyor. Çocukları kitap okumaya teşvik edebilirsek ne mutlu bizlere” dedi. Hamit Altıntop ise ilk defa Tokat’a geldiğini güzel bir organizasyona katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Tokatspor Başkan Vekili Ahmet Dursun, sezon açılışında şöhretler ile il protokolünden oluşan karma takımın sahaya çıktığını ifade ederek, “İlgi çok güzel, güzel bir şekilde maç yapacağız. Herkes sevdiği zamanında tutmuş olduğu takımın yıldız futbıolcusunu burda görmüş olacak. İnşallah güzel bir başlangıç olur” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eski milli takım oyuncuları ile şöhretlerle maça çıkacak olmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya ise Tokat’tan milli takıma sporcular yetişltierceklerini hedeflerinin Ronaldo, Messi gibi ünlü oyuncular yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Maç 6-6 berabere bitti

Tokatspor’un şöhretler karması sezon açılış maçına Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Nihat Kahveci, Faruk Atalay ile Tokat protokolünden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Araslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik yer aldı. 20’şer dakikadan 40 dakika oynan maç 6-6 berabere sona erdi. Vatandaşlar maç sonunda ünlü futbolcularla fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.