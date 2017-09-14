Tokat’ta ""Sokakta Satranç Var" projesi

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) faaliyet programında yer alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sokakta Satranç Var" projesi Tokat’ta çeşitli etkinliklerle başladı. TSF’nin önderliğinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonlarla Satranç kültürünü yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen TSF tüm yurtta hayata geçirdiği proje, 17 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek. Tüm satranç severler, çektikleri fotoğrafları il/ilçe belirterek #sokaktasatrançvar etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek.