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Tokat'ta su motorlarını çalan hırsız yakalandı

Tokat’ta üç su motoru çalışması olayı ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tokat'ta üç su motoru çalışması olayı ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kalaycık köyünde iki kişiye ait su motoru ile Şenyurt Beldesi'nde bir şahsa ait su motorunun çalınması olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Su motorlarını Pazar ilçesinde ikamet eden bir şahısta olduğunu tespit eden ekipler şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada çalınan su motorlarını buldu. Hırsızlık olayının şüphelisi F.Ş ifadesinde suçunu itiraf ederken, 3 su motorundan 2 tanesini parçalayıp tek motor haline dönüştürdüğünü söyledi. Su motorları sahiplerine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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