Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 4 adet heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine operasyon düzenlendi. Titiz planlama ve çalışma sonucu Tosunlar köyündeki bir evde yapılan aramada; 1 adet eski asker görünümlü kafa heykeli, 1 adet yüz heykeli, 1 adet eski din görevlisi mermer yapısında heykel ve 1 adet kadın heykeli ele geçirildi. Söz konusu tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.