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02 Aralık 2017 03:14

Tokat’ta tarihi konak alevlere teslim oldu

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde boş durumda bulunan tarihi konak çıkan yangında büyük oranda hasar gördü.

Tokat’ta tarihi konak alevlere teslim oldu

02 Aralık 2017 03:14


Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Amasya caddesi Ekin Sokakta bulunan tarihi konakta sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın arka tarafından başlayan yangın kısa sürede konağı sardı. Gecenin karanlığında alevlere teslim olan tarihi konakta büyük çapta hasar meydana geldi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın arından yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemleri başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Osman Düzgün, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “Yan yana evler, yarım saat önce çıktım. Bir şey yoktu. Yarım saat sonra komşular haber verdi yangın var diye. Çıktım, alev tamamen sarmıştı. İtfaiyeler geldi, müdahale etti. Çocuklar oraya girip çıkıyorlardı. İçiyorlar, bilmem artık ne yapıyorlarsa. Boş bir ev. Buralar zaten hep ahşap bina. Bina yaşı belki 50 sene vardır" dedi. Polis yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlattı.




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