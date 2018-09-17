Tokat'ta terör örgütünün kış üstlenmesine karşı operasyon

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde jandarma ekipleri terör örgüt mensuplarının kış üstlenmesine karşı operasyon düzenledi

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/189 Operasyonu' kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası maksadıyla operasyon düzenlendi. Operasyona Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komando timi, İl Jandarma Komutanlığından istihbarat unsurları, Tem unsuru, PAMİT, erzak tespit köpek unsuru, mayın arama köpek unsuru katıldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç köyü ile Tosunlu Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarının kullanabileceği sığınak, barınak, depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme, arama- tarama yapıldı.