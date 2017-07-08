Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 Karayolu Günlüce köyü kavşağında meydana geldi. G.Y. (30) idaresindeki 51 KY 935 plakalı kablo yüklü tır ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 34 TG 6152 plakalı eşya yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Kaya Demir (76), Cemil Demirci (57) ve İsmail Demirci (55) olay yerinde hayatını kaybederken, tır da yolcu olarak bulunan Yasin Karaca (28) ise yaralandı.

Yaralı Yaraca, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücü G.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.