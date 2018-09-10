Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Tokat-Turhal karayolu, Kalaycık köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mustafa K. (89) idaresindeki 60 ZM 411 plakalı otomobil ile Murat T. (37) idaresindeki 06 ABV 745 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yatarken kazada araç sürücüleri ile Şükran I., Necla K. yaralandı. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan otomobil şoförü Mustafa K., ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısın cenazesi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.