İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza Tokat-Turhal karayolu, Kalaycık köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mustafa K. (89) idaresindeki 60 ZM 411 plakalı otomobil ile Murat T. (37) idaresindeki 06 ABV 745 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yatarken kazada araç sürücüleri ile Şükran I., Necla K. yaralandı. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan otomobil şoförü Mustafa K., ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısın cenazesi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.