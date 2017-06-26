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26 Haziran 2017 23:15

Tokat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tokat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

26 Haziran 2017 23:15


Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Duran Uzun (38) 60 KF 717 plakalı otomobiliyle Akça köyünden Erbaa’ya gelmek için yola çıktı. İlçe merkezine 5 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkıp yol kenarındaki petrol istasyonunun tabelasına çarptı.


Kazada otomobilde bulunan Emine Uzun (36), Hasan Uzun (5), Batuhan Uzun (11) ve Eşref Sefa Peynir (10) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Batuhan Uzun hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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