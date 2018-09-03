Tokat’ta trafik kazası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre; Bursa’da Tokat’a giden Abdulhamit T. (22) idaresindeki 60 AAE 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tokat-Turhal karayolunun Şenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Gece 04.00 saatlerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Harun T. (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cenazeler Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.