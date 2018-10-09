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Tokat'ta traktör devrildi: 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza Zile-Turhal karakolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Y. (84) kontrolündeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan şoförün kalbi durdu. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin müdahalesi sonucu kalbi tekrar çalıştırılan yaralı, ambulansla Zile Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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