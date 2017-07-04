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04 Temmuz 2017 12:29

Tokat’ta traktör devrildi: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yakınca köyünde meydana gelen traktör kazasında 1’i ağır 3 kardeş yaralandı.

Tokat’ta traktör devrildi: 3 yaralı

04 Temmuz 2017 12:29


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yakınca köyü yolunda otobüse yük vermek için traktörle giden B.T.’nin (17) kullandığı 60 KR 582 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 17 yaşındaki sürücü B.T.’nin yanı sıra, traktörde bulunan kardeşleri M.T. (20) ve S.T. (8) yaralandı, iki kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan durumu ağır olan B.T. Tokat devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.




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