Tokat’ta traktör şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 32 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Pazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhal’ın Çayıraltı köyünden Pazar ilçesine pikniğe gidenleri taşıyan Kemal Gezer idaresindeki traktörün dönüş yolunda Ballıca Mağarası yolunda seyir halindeyken frenlerinde arıza meydana geldi. Frenlerin tutmadığını fark eden sürücü Gezer traktörün uçuruma yuvarlanmaması için traktörü dağlık alana sürdü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan Mehmet Gezer (75) Hanife Özbektaş (71) ve Semire Gezer (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında kadınların ve çocuklarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.