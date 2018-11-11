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Tokat'ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tokat'ın Erba ilçesi Akgün köyünde meydana geldi. Köydeki evlerine götürmek için 60 KA 627 plakalı traktörüne odun yükleyen İsmail Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Nazile Demir (53) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile damadı İsa Ateş (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve damadı ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nazile Demir, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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