Tokat'ta Türk Dünyasına Genç Bakış çalıştayı yapıldı

Tokat'ta 'Türk Dünyasına Genç Bakış Çalıştayı'nda konuşan Belediye Başkan Eyüp Eroğlu ,"Genç kardeşlerimiz her anlamda Türkiye'nin daha da büyümesi ve gelişmesinde çok önemli rol oynayacak" dedi.

Türk Dünyası olarak adlandırılan coğrafyada bulunan ülkelerin temel olarak siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunlarına ve eksikliklerine rasyonel yaklaşımla, akıl ve mantık çerçevesinde uygulanabilir çözümler sunulmasını hedefleyen 'Türk Dünyasına Genç Bakış Çalıştayının' açılış programı Tokat Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas,"Bizlerde gönül birlikteliği ile hiçbir şeye aldırmadan gençlerimizle el ele vererek Türk dünyasına yolculuk etmek istedik. Projeyle Türk Dünyası olarak adlandırılan coğrafyada ki ülkelerin temel olarak siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunlarına rasyonel yaklaşımla, akıl ve mantık çerçevesinde uygulanabilir çözümler sunulmasını ve hayalimizdeki Türk Dünyasına kavuşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise genç denilince hayata yeni başlamış, tecrübesiz bireyler düşünülmemesi gerektiğine dikkat çekerek,"Ben bu tarz bir bakış açısını asla kabul etmiyorum. Genç kardeşlerimizin de fikirleri çok önemli ve değerlidir. Sizler, bizim dinamiğimizsiniz. Ayrıca çok dinamik genç bir nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. Birçok ülkede bu potansiyel yok. Siz değerli genç kardeşlerimiz her anlamda Türkiye'nin daha da büyümesi ve gelişmesinde çok önemli rol oynayacaksınız" diye konuştu.

Konuşmalarının devamında Bigenç Derneği Başkanı Talha Şamil Çakır, TÜDİK Genel Sekreteri İbrahim Ethem Taş yapmış oldukları faaliyetler ile Tokat'ta gerçekleştirilecek olan Türk Dünyasına Genç Bakış konulu çalıştay çalışmaları hakkında birer sunum gerçekleştirdiler.

Programa Tokat Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödek Merdan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan ile gençler katıldı.