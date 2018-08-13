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13 Ağustos 2018 18:35

Tokat’ta ’Türkiye Duman 2 Uygulaması’

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan ’Türkiye Duman 2 Uygulaması’ kapsamında 186 işyeri kontrol edildi.

Tokat’ta ’Türkiye Duman 2 Uygulaması’

13 Ağustos 2018 18:35


Tokat Jandarma İl Komutanlığı tarafından 32 unsur 177 personel ve 1 narkotik köpeğinin katılımlarıyla gerçekleşen uygulama kapsamında 186 işyerinde denetim yapıldı. Denetimle alakalı olarak yapılan açıklamada; "Kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör örgütleri ile suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerine engel olmak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, huzur ve güven ortamını sürdürmek, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sigara kaçakçılarına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın maksadıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak ’Müşterek Türkiye Duman-2 Uygulaması’ yapılmıştır. Bu kapsamda; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde saat 10.00 ilE 16.00 saatleri arasında 186 iş yerinin kontrolü yapılmıştır. Uygulamaya 32 unsur, 177 personel, 1 köpek unsuru katılmıştır" ifadelerine yer verildi.




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