Tokat’ta Uluslararası Güreş Şampiyonası

Türkiye Güreş Federasyonu ve Turhal Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Kocakavak Güreş Festivali, Tokat’ın Turhal’da gerçekleştirildi.

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Kocakavak Güreşleri’nde, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen pehlivanlarla birlikte, Rusya, İran, Gürcistan ve Azerbaycan’dan gelen 300’ü yıldız, 150’si başpehlivan olmak üzere toplamda 450 pehlivan er meydanında ter döktü.

21’incisi düzenlenen güreş müsabakalarına bu yıl Turhallı Dünya Şampiyonu Mehmet Uzun’un adının verildiğini söyleyen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, “Turhal’da geleneksel güreş organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Turhal’daki bu güreşler her sene bir defa icra ediliyor ve Türkiye genelinde marka olmuş bir güreş organizasyonudur. Turhal şampiyonlar yatağıdır, güreşin menbaıdır. Çok dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıkmıştır. Bundan dolayı burada bir güreş damarı vardır. Biz de bu güreşi destekliyoruz. Güreş nankör bir spor dalı değil. Siz 1 yatırırsanız, on, yüz alabilirsiniz. Bizim bu organizasyonumuz bu sene aynı zamanda uluslararası düzeyde yapıldı. Azerbaycan’dan, İran’dan ve Gürcistan’dan da şampiyonlar bu organizasyona katıldı. Bugüne kadar yapılan organizasyonların en büyüğünü gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Organizasyona adı verilen Turhallı Dünya Şampiyonu Mehmet Uzun, kendi döneminde güreşe verilen destekle içerisinde bulunduğumuz dönemi kıyasladığı konuşmasında, “Benim dönemimde madden destek yoktu. Manen destek sevgi çoktu. Ama şimdi madden destek var, manen destek yok. Yeni yeni bir şeyler yapılıyor. İnşallah iyi olacak. Eskiden devlet müesseseleri vardı, oralara giriliyordu, başarılılara kadro veriliyordu. Şimdi belediyeler, zengin iş adamları el atıyor. İnşallah iyi olur yani benim temennim gençlere Allah dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu nasip eder. Bize nasip etti, onlara da eder inşallah” diye konuştu.