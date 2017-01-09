Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:37

Tokat’ta uluslararası yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Tokat’ta uluslararası yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

09 Ocak 2017 15:37

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeni ile Niksar ve Reşadiye ilçeleri arasında kalan uluslararası D-100 karayolunda yaklaşık 6 saattir ulaşım sağlanamıyor.
Tokat’ta gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İran’a yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda kar yağışı etkili oldu. Niksar ile Reşadiye ilçesi arasından geçen D-100 karayolunun 35. kilometresi Çakmak mevkisinde kayarak yolu kapatan tırı kurtarma çalışmasına giden Karayolları ekiplerini kara saplanması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda araçların uzun kuyruklar oluşturması nedeni ile bölgeye kurtarma ekipleri de güçlükle ulaştı. Tırların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu yolda mahsur kalanlara AFAD ekipleri ile birlikte Kızılay ekipleri meyve suyu, kek ve su ikram etti.

Tır yolu kapattı trafik kilitlendi
Tokat Valisi Cevdet Can, yoğun kar yağışı nedeniyle bir tırın kaydığını, onu kurtarmaya giden ekibin de kara saplanması sonucu trafiğin kilitlendiğini söyledi. Sivas Suşehri bölgesi ile Niksar ilçeleri arasında yolun trafiğe kapatıldığını ifade eden Vali Can, ekiplerin çalışmalarına devam etiğini kaydetti.

Yüzlerce tır yolda kaldı
Bazı tır sürücüleri geceyi benzinlikte geçirdiklerini, uzun süredir mağdur olduklarını söyledi. Samsun’dan Reşadiye ilçesine yük taşıyan Musa Demirtaş, yolun kapalı olması nedeni ile mağdur olduklarını söyledi. Karayollarını eleştiren Demirtaş, “Yol açık diye geliyoruz ama durumu ortada. En azından uygun yerlerde bekletilsek mağdur olmazdık. Şu halimize bakın, perişan olduk. Saatlerdir buradayız” dedi.

"İnsanlar şimdi Karayollarının araçlarını kurtarmaya çalışıyor"
Uzun araç kuyrukları oluşan yolda aracıyla mahsur kalan Yalçın Çırtan, "Reşadiye-Niksar arasında insanlar yollarda mahsur kaldı. Karayollarının araçları kendilerini çıkaramıyor. İnsanlar şimdi Karayollarının araçlarını kurtarmaya çalışıyor" diye konuştu.
Yolun açılma çalışmaları devam ederken, kar yağışı ise aralıklar ile tipi halinde sürdüğü öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
0
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    0°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç