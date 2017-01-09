Tokat’ta uluslararası yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeni ile Niksar ve Reşadiye ilçeleri arasında kalan uluslararası D-100 karayolunda yaklaşık 6 saattir ulaşım sağlanamıyor.

Tokat’ta gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İran’a yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda kar yağışı etkili oldu. Niksar ile Reşadiye ilçesi arasından geçen D-100 karayolunun 35. kilometresi Çakmak mevkisinde kayarak yolu kapatan tırı kurtarma çalışmasına giden Karayolları ekiplerini kara saplanması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda araçların uzun kuyruklar oluşturması nedeni ile bölgeye kurtarma ekipleri de güçlükle ulaştı. Tırların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu yolda mahsur kalanlara AFAD ekipleri ile birlikte Kızılay ekipleri meyve suyu, kek ve su ikram etti.



Tır yolu kapattı trafik kilitlendi

Tokat Valisi Cevdet Can, yoğun kar yağışı nedeniyle bir tırın kaydığını, onu kurtarmaya giden ekibin de kara saplanması sonucu trafiğin kilitlendiğini söyledi. Sivas Suşehri bölgesi ile Niksar ilçeleri arasında yolun trafiğe kapatıldığını ifade eden Vali Can, ekiplerin çalışmalarına devam etiğini kaydetti.



Yüzlerce tır yolda kaldı

Bazı tır sürücüleri geceyi benzinlikte geçirdiklerini, uzun süredir mağdur olduklarını söyledi. Samsun’dan Reşadiye ilçesine yük taşıyan Musa Demirtaş, yolun kapalı olması nedeni ile mağdur olduklarını söyledi. Karayollarını eleştiren Demirtaş, “Yol açık diye geliyoruz ama durumu ortada. En azından uygun yerlerde bekletilsek mağdur olmazdık. Şu halimize bakın, perişan olduk. Saatlerdir buradayız” dedi.



"İnsanlar şimdi Karayollarının araçlarını kurtarmaya çalışıyor"

Uzun araç kuyrukları oluşan yolda aracıyla mahsur kalan Yalçın Çırtan, "Reşadiye-Niksar arasında insanlar yollarda mahsur kaldı. Karayollarının araçları kendilerini çıkaramıyor. İnsanlar şimdi Karayollarının araçlarını kurtarmaya çalışıyor" diye konuştu.

Yolun açılma çalışmaları devam ederken, kar yağışı ise aralıklar ile tipi halinde sürdüğü öğrenildi.