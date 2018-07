Edinilen bilgiye göre, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 152 gram bonzai ve 21 kök dişi hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda M.G, F.İ, A.A, M.Y, A.T. Y.D ve M.D şahıslar yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen A.T. Y.D ve M.D isimli şahıslar tutuklanarak Zile M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.