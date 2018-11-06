Tokat'ta vali karşılama kuyruğu

Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamı iken son kararname ile Tokat Valisi olarak atanan Ozan Balcı, valilik binası önünde karşılandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Tokat Valisi olarak atanan Ozan Balcı, kente gelerek görevine başladı. Valilik önünde Vali Balcı'yı Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kaymakamlar, daire müdürleri, STK başkanları ve valilik çalışanları karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Vali Balcı, kendisini karşılamaya gelenlerle tokalaşarak makamına geçti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Balcı, Tokat'ın tarihi ve kültürel değerleri, doğası ve insanı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli yeri olan ülkemizin kıymetli yerleşim yerlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Vali Balcı: “Herkese eyvallahımız var”

Temel amacının değer üretmek olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Değeri herkesle birlikte üreteceğiz. Bütün herkesin aklına, enerjisine, yeteneklerine, tecrübelerine hem saygım hem de ihtiyacımız var. Sonuçta memleketin ve milletin işi için herkese eyvallahımız var. Devletimizin gerçek sahibi olan milletimizin işini yaptığımız için onlara hizmet etmekten daha büyük onurlu görev olduğunu düşünmüyorum. O nedenle aşkla, sevgi ile merhametle kucaklayarak ekip çalışması şeklinde adaletle bunları gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Tokatlı hemşehrilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bismillah deyip başlıyoruz inşallah” dedi.

Basın mensuplarını önemsediğinin altını çizen Vali Balcı, “Basın mensupları kamu adına bu işi yapıyor. Yapılan işleri hep beraber Tokatlı hemşehrilerimizle paylaşmak anlamında önemli görevleriniz olacak. Çok yakın mesaimiz olacak” diye konuştu.

"Hızır Kaymakam" olarak tanınıyordu

Kayapınar Kaymakamı olarak görev yapan Balcı, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Balcı öncülüğünde başlatılan 'Kayapınar Hızır Projesi' hayata geçirilmişti. Proje kapsamında 50 bin haneye ziyaret gerçekleştirilmiş ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerinin selamları iletilmişti.