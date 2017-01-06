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06 Ocak 2017 16:37

Tokat’ta Verem Haftası etkinliği

Tokat’ta Verem Haftası etkinliği

06 Ocak 2017 16:37

Tokat’ta "70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası" dolayısıyla stant açılarak halka bilgilendirme yapıldı.
Tokat Halk Sağlığı ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde vatandaşlara 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında verem hastalığıyla ilgili halka bilgi verildi. Açılan stant ile vatandaşlara 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında verem hastalığı hakkında bilgiler verildi ve hastalıktan korunma yollarını anlatan broşür dağıtıldı.
Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Zehra Konuk Yanık, tüberkülozun (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olup halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumakta olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2016 Raporu”na göre dünya genelinde tüberküloz hastalığı halen sık görülmekte olduğunu ifade eden Yanık, “Rapora göre dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Ayrıca tüberküloz, 2015’te dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir ve 2015 yılında 1,8 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde ise yürütülen başarılı kontrol çalışmaları ile tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık yüzde 6-7 oranında azalmaktadır. 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısı 20 bin 535 iken, 2015 yılında 12 bin 772’ye düştüğü görülmektedir. İlimizde dispanserimize kayıtlı olup tedavi altına alınan hasta sayısı 2015 yılı içerisinde 95 kişi olup olgu hızımız yüz binde 14.1’dir” dedi.
Veremin (tüberküloz) hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Yanık, toplumu veremden korumanın en etkili yolunun verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisi olduğunu sözlerine ekledi.



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