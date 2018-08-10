Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 18:34

Tokat’ta yabancılara yönelik huzur uygulaması

Tokat’ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen uygulamada 1 aranan şahıs yakalanırken 2 araca 216 TL cezai işlem uygulandı.

Tokat’ta yabancılara yönelik huzur uygulaması

10 Ağustos 2018 18:34


Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından başta Suriye uyruklu yabancılar olmak üzere, yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahibi oldukları işletmeler ile yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelere yönelik huzurun ve kamu düzenin devamını sağlaması amacıyla uygulama yapıldı. 12 uygulama noktasında 69 unsur, 333 personel ve 1 köpek unsuru ile yapılan yabancılara yönelik huzur uygulamasında bin 883 şahısın sorgusu yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandığı uygulamada 90 iş yeri, 286 araç kontrol edilirken, 2 araca 216 TL cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç