Tokat’ta yabancılara yönelik huzur uygulaması

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından başta Suriye uyruklu yabancılar olmak üzere, yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahibi oldukları işletmeler ile yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelere yönelik huzurun ve kamu düzenin devamını sağlaması amacıyla uygulama yapıldı. 12 uygulama noktasında 69 unsur, 333 personel ve 1 köpek unsuru ile yapılan yabancılara yönelik huzur uygulamasında bin 883 şahısın sorgusu yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandığı uygulamada 90 iş yeri, 286 araç kontrol edilirken, 2 araca 216 TL cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.