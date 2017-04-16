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16 Nisan 2017 11:59

Tokat’ta yatalak hasta sedyede oy kullandı

Tokat’ta 49 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan Abdullah Muttalip Ünlü, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden alınarak hasta nakil aracı ile oy kullanmaya götürüldü.

Tokat’ta yatalak hasta sedyede oy kullandı

16 Nisan 2017 11:59


Tokat’ta 49 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası belden aşağı felç olan 74 yaşındaki 4 çocuk babası Abdullah Muttalip Ünlü, vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanmak için Tokat Halk Sağlılığı Müdürlüğü ekiplerini aradı. Görevliler tarafından 3. kattaki evinden sedye ile alınan yaşlı adam, hasta nakil aracına bindirildi. Halil Rıfat Paşa İlkokuluna getirilen Ünlü, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımı ile oy kullanacağı sandığa taşındı. Oyunu tekerlekli sandalyede kullanan Ünlü, “Oyumu kullanmak istiyordum, ekiplerin yardımı ile oyumu kullanabildim. Bu hizmetler olmasa oy kullanmaya gelemezdim. Bir sürü eziyet olacaktım. Rahatça geldim, oyumu da kullandım” dedi.


Aliye Ünlü ise, eşinin 49 yıldır felç olduğunu, beyin felci geçirmesi nedeni ile de tamamen yatalak olduğunu belirterek, “Allah razı olsun devletimizden, yardımcı oldular. Bu hizmet olmasa oy kullanamayacaktı” diye konuştu.


Ali Topçubağı Ortaokulunda oy kullanmaya gelen 70 yaşındaki Duran Gün ise gözlerinin iyi görmemesi nedeni ile zor anlar yaşadı. Yaşlı adamın eşi Pakize Gün’ün (69) eşine oy kullanmasında yardımcı olmak istemesine izin verilmemesi nedeni ile kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşlı adam, eşinin yardımı ile oy kullanma kabinine girdikten sonra tek başına oyunu kullandı.




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