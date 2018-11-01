İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta yeni nesil esrar operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Güzeldere köyünde gerçekleştirdiği operasyonla yeni nesil esrar olarak da bilinen 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir süredir merkeze bağlı Güzeldere köyü'nde ikamet eden A.T. isimli şahsı uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı şüphesiyle takip ediyordu. Temin edilen uyuşturucu maddelerin A.T. tarafından il merkezine sevk edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, şahsın aracında yaptığı arama sonrasında yeni nesil esrar olarak bilinen sentetik uyuşturucuya ulaştı. Yapılan aramada ele geçirilen 500 gram sentetik kannabinoid maddesine el konulurken, A.T. ifadesinin alınması sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.