Tokat'ta yeni nesil esrar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir süredir merkeze bağlı Güzeldere köyü'nde ikamet eden A.T. isimli şahsı uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı şüphesiyle takip ediyordu. Temin edilen uyuşturucu maddelerin A.T. tarafından il merkezine sevk edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, şahsın aracında yaptığı arama sonrasında yeni nesil esrar olarak bilinen sentetik uyuşturucuya ulaştı. Yapılan aramada ele geçirilen 500 gram sentetik kannabinoid maddesine el konulurken, A.T. ifadesinin alınması sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.