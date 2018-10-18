Tokat'ta yerel marketten enflasyona inat yüzde 15 indirim

Tokat'ta 10 şubesi bulunan yerel bir market, Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Projesi'ne yüzde 15 indirimle destek verdi.

Merkezi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ve il genelinde 10 şubesi olan yerel bir market, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından başlatılan,'Enflasyonla Topyekün Mücadele Projesi'ne ulusal marketlerin aksine 100 üründe yüzde 15'lik indirimle destek verdi.

Market Genel Müdürü Bekir Keklik, yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimlerin farklı farklı ürünlerde süreceğini belirterek,"Tokat'ın yerel bir marketi olarak bizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Projesi'ne destek veriyoruz. Yıl sonuna kadar 100 üründe yüzde 15 indirime gidiyoruz. Hepimizin de bildiği gibi son günlerde yurt genelinde bütün ürün gruplarında büyük fiyat artışları oldu. Özellikle de yurt dışından dövizle alınan ürünlerin fiyatı yüzde 100 arttı. Bu konuda müşterilerimizden büyük şikayetler aldık. Yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantıda, bu konular enine boyuna konuşulup, değerlendirildi. Yönetim olarak neler yapabiliriz diye düşündük. İlimize ve ülkemize karşı olan sosyal sorumluluğumuz düşüncesiyle ve enflasyonla mücadele programına destek olmak için 'Bizim Ülkemiz, Bizim Geleceğimizdir' sloganıyla, yıl sonuna kadar 100 üründe, yüzde 15 indirim yaptık. Tokat genelinde 10 şubemizle birlikte bu kampanyaya katıldık, Yıl sonuna kadar sürekli değişecek olan 100 ürünle yüzde 15 gibi indirime giderek bu kampanyaya destek veriyoruz. Manavda, zücaciyede, temizlik gurubunda, gıdada bütün ürünlerde yapmaya çalışacağız bu konuda da müşterilerimizin desteğini bekliyoruz. İnşallah ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor durumlar daha önceki yıllarda olduğu gibi birlik beraberlikle el ele vererek hep birlikte bu sıkıntılı günleri atlatacağımızı ümit ediyorum. Bunlar gelip geçici günler, ülkemizi seviyoruz. Bizim ülkemiz bizim geleceğimizdir sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.