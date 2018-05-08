Tokat’taki ahşap ev yangınında kundaklama şüphesi

Edinilen bilgiye göre; Kabe-i Mescid Mahallesi Münirbey Caddesinde gece saatlerinde çıkan yangında evin arka giriş kısmında çıkan yangına uykuda yakalanan Cem Olgunay eşi Yasemin Olgunay’ı ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay’ı komşuları ve simit fırını çalışanları binaya uzattıkları merdiven yardımıyla kurtarılmıştı. Yaklaşıok 1 saate kontrol altına alınan yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale gelmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü serbest bırakılırken, O.K ile İ.Ü isimli şahısların polis merkezinde ifade işlemleri devam ediyor. Yangının evin girişi katında kiracı olarak oturan Saadettin K.’nin madde bağımlıları ile aralarında çıkan tartışma sonrasında çıkması nedeni ile kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Mahalle sakinleri madde bağımlılarından şikayetçi

Mahalle Muhtarı Atilla Karşıyaka, yangının madde bağımlıları ile kiracı arasında çıkan tartışma sonrasında çıktığını tahmin ettiklerini söyledi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu ifade eden Karşıyaka, "Mahalle içerisinde halk eğitimin bahçesinde darp olayı da olmuş. Polis ekipleri inceleme yaptılar. Madde bağımlılarından muzdarip haldeyiz, tarihi dokuya sahip olan bu mahallede metruk bina çok. Bir taraftan alıyoruz diğer bir tarafa gidiyorlar, bu da son örneği" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Duran Eker ise madde bağımlıları arasında çıkan kavga sonrasında çıktığını söyledi. Ahşap binanın alt katında oturan kiracının madde bağımlılarını uzaklaştırmak istemesi sonrasında tartışma çıkmış olduğunu ifade eden Eker, "Onlarda tartıştıkları kiracıya nispet olsun diye evi ateşe vermişler. Benim karşı komşum oluyor. Gece üst katta mahsur kalan yeni evli çifti kurtardık. Evin arka tarafındaki girişte yangın çıktığı için ön taraftaki camdan 6 aylık bebekleri ile anne ve babayı merdiven yardımı ile kurtardık" diye konuştu.