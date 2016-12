Tokat’taki Bayram ve Kağan 1 yıldır kayıp

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 8 yaşındaki Bayram Erol’un kayıp olmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz bir ipucuna ulaşılamadı.

Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi’nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nazife ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, bir yıl önce evlerinden parkta oynamak için çıktı ve bir daha geri dönmedi. Öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrasında aileler polise çocuklarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Olayın ilk günü güvenlik güçleri ile birlikte vatandaşlarda arama çalışmalarına katıldı ama bir sonuca ulaşılamadı. Çocukların oynarken parka yakın bölgede bulunan Kelkit Çayı’na düşme ihtimaline karşı çayın suyu barajdan kesilerek arama kurtarma ekipleri tarafından aylarca süren arama çalışması yapıldı. Çocuklar havadan, karadan ve sudan polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından günlerce arandı. Çocukların bulunamaması üzerine kaçırılma ihtimaline karşı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen özel ekip yüzlerce kişinin ifadesine başvurdu. İlçede metruk evler, su kuyuları, depolar, ormanlık alanlar özel eğitimli köpekler tarafından arandı. Ailelerin ortak kararı ile çocukların bulunmasına yardımcı olana verilmek üzere 100 bin lira ödül ortaya konuldu. Ulusal basında geniş yer bulan olayda aileler televizyon programlarına katıldı. Haber bültenlerinde çocukların bulunması için vesikalık fotoğrafları günlerce yer aldı. Ama çocuklardan henüz bir ip ucuna ulaşılamadı. Asılsız gelen onlarca ihbar ve çocukların ailelerinden para sızdırmak isteyen vicdansızlar ise ailelerin yüreklerini bir kez daha dağladı.



“Yüreğimiz yaralı bu hiç değişmeyecek”

Kayıp çocuklardan Bayram’ın annesi Adile Erol, bir yıldır gözlerinin kapıda olduğunu, gelecek bir haberi beklediklerini söyledi. İkiz olan oğullarından Bayram’ın eşyalarını koklayıp ağladığını ifade eden anne Erol, “Evlat acısı çok zor. Allah kimseye yaşatmasın. Yüreğimiz yaralı, bu hiç değişmeyecek. Bir haber alana kadarda her günümüz gözyaşı dökerek geçecek. İki çocuğumuz daha var, onlar için ayakta durmak zorundayız. Allah rızası için çocuklarımızı gören, olayı duyan varsa bizlere haber versin” dedi.



“Bir yıldır ipucuna ulaşılamadı”

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bir ipucuna ulaşılmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Erol, “Çocuklar suya düşmüş olabilir dediler ama orada yapılan çalışmalarda da bir şey çıkmadı. Çocukları kaçıran birisi varsa nasıl yüreği dayanıyor bilmiyorum. Bir anda çocuğunu kaybetmek ne olduğunu bilmemek çok zor. Yine sesleniyoruz vicdana gelsinler düştüğünü, kaçırıldığını bir gören olduysa bir şeyden korkmayıp bizlere haber versinler” diye konuştu.



İkiz kardeş acısı

Bayram’ın ikizi Berat’a kıyafet alırken, doğum gününde çok zor anlar yaşadıklarını ifade eden Erol, konuşmasına şöyle devam etti: “İlk defa ayrı bir kıyafet aldım. İkizi ile birlikte kıyafet alırdık. O an çok zor, insanın gözünün önüne geliyor acı çekiyorsun.”



“Ölü ya da diri bir haber almaya razıyız”

Dursun Kağan’ın annesi Nazife Taşçı ise ölü ya da diri çocuklarından bir haber almaya razı olduklarını ama bir yıldır hiçbir haber alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Çocuklarının kayıp olması nedeni ile bir yılın kendileri için bin yıl gibi geçtiğini ifade eden Taşçı, “Bir ipucu bir delil sürekli düşünüyoruz. Ne oldu bu çocuklara. Suda mı, kaçırıldı mı? Suya düştüler ise neden çıkmadı? Devletimiz tüm imkanları ile seferber oldu. Her şeyi yaptılar aradılar ama halen bir ipucu delil yok. Her gün aynı acıyı yaşıyoruz” diye konuştu.



“Ne suya düştüğü kesin ne de kaçırıldığı kesin”

Dede Bayram Erol, çocukların evin yakınlarındaki parkta oynadıktan sonra en son ırmağın kenarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini hatırlattı. Bir yıldır yaşadıkları üzüntü nedeni ile yıprandıklarını ifade eden Erol, “Bir yıl önceki saçlarıma bakın birde şimdikine bakın. Dün yine ırmak kenarına gittim ağladım oralarda geri geldim. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Kayıp olan torunum benim adımı taşıyordu. Bundan sonra ne olur bilemiyoruz. Ne suya düştüğü kesin ne de kaçırıldığı kesin. Ne olduğu meçhul. Kimse bize bir sonuç veremiyor” ifadelerini kullandı.