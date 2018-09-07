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07 Eylül 2018 19:43

Tokat’taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Tokat’taki cinayetin zanlısı tutuklandı

07 Eylül 2018 19:43


Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bakkal işletmecisi olan Murat Y. (45), iş yerinden evine dönerken Ayhan Ç. (39) Murat Y’ye saldırdı. Çıkan kavgada Ayhan Ç. yanında bulunan bıçakla . Murat Y.’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaraladı. Yaralı Murat Y. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Katil zanlısı Ayhan Ç. Emniyetteki işlemlerin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.


Adliye girişinde basın mensuplarına "Kötüler cezasını çekecek. Namus davası kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok" dedi.


Ayhan Ç. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel cezaevine gönderildi.


Öldürülen Murat Y., ikindi namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.




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