Tokat’tan Aladağ’a yardım eli

Tokat’ta öğrencilerinin desteğiyle toplanan giyecek, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve kitaplardan oluşan yaklaşık 30 koli yardım paketi Adana Aladağ’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan ve 12 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangının ardından yardım kampanyası düzenledi. Kıyafet, kırtasiye malzemesi, oyuncak, kitap gibi birçok malzemenin yer aldığı yaklaşık 30 yardım kolisi Aladağ başta olmak üzere Tokat’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek. Okulun bu anlamlı destek projesine Tokat’ta yeni kurulan ve başkanlığını İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun eşi Leman Topaloğlu’nun yaptığı, Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) derneği öncü oldu. Tokat Valisi Cevdet Can’ın eşi Naime Can, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun eşi PEKAY Derneği Tokat Şube Başkanı Leman Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan’ın eşi Gülşen Arıkan okula yardım kampanyası ile ilgili ziyarette bulundu. Yardım kampanyası ile ilgili bilgi veren PEKAY Derneği Başkanı Leman Topaloğlu, Aladağ ilçesindeki vatandaşlara yardım için yola çıktıklarını ama sonra Aladağ’a çok yardım gittiğini öğrenmeleri üzerine burada toplanan ve üzerinde not olan yardımları Aladağ’a göndereceklerini, diğerlerini ise Tokat’ta ihtiyacı olan mağdur bölgelerdeki okullara ulaştıracaklarını kaydetti. Vali Cevdet Can’ın eşi Naime Can ise bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması temennisinde bulunarak, “Hiçbir çocuğumuzun başına böyle şeyler gelmesin. Biz onların her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Tokat İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan’ın eşi Gülşen Arıkan ise, “Allah bir daha böyle günler göstermesin. Hep birlikte ülkemiz, tüm çocuklarımız güzel günler görelim” diye konuştu.

Yardım kolilerinin kısa süre içerisinde bölgedeki okullara ulaştırılacağı kaydedildi.