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31 Aralık 2016 14:55

Topaloğlu: "Düğünlerde silah atanlara karşı bir projeyi hayata geçireceğiz”

Topaloğlu:

31 Aralık 2016 14:55

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, düğünlerde silah atanlara karşı bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
Tokat’a yaklaşık 2 ay önce atanarak göreve başlayan Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Müdür Topaloğlu, Türkiye’nin bozulmamış bir Anadolu şehrinde görev yapmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Emniyet olarak amaçlarının suç işlenmeden olaya müdahale etmek olduğunu ifade eden Topaloğlu, 155’e gelen bir ihbara karşı polis ekiplerinin kent merkezinde 3 dakika içerisinde intikal etmesi yönünde çalışma başlattıklarını söyledi. Basın mensuplarının metruk evler, uyuşturucu satıcıları, düğünlerde silah atılması, yönündeki sorularına cevap veren Topaloğlu, uyuşturucu ile mücadele noktasında operasyonel çalışmalarının devam ettiğini, gençlerin kolayca ulaşabilecekleri uyuşturucu maddelerden çakmak gazının 18 yaşından küçük çocuklara satışının yasak olduğunu hatırlattı. Vatandaşın 155’i arayarak yaşadığı, karşılaştığı olayları çekinmeden ihbar ederek kendilerine yardımcı olması dileğinde bulunan Topaloğlu, düğünlerde silah atanlara karşı da bir projeyi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.



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