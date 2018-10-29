Tören alanına giren Kutay'ın bayram sevinci

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramının yapıldığı tören alanına girerek davul zurna eşliğinde oynayan 2 yaşındaki Kutay'ın sevimli halleri ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlamaları Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Tokat Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun halkı ve tören birliklerini selamlaması ile başladı. Kutlamalara katılan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Bu arada bayılarak yere düşerek başından yaralanan bir vatandaşa 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Kütahya Valisi olarak atanan Tokat Valisi Ömer Toraman, törende günün anlam ve önemini anlattı.

Kutay'ın sevimli halleri

Törende, Tokat Belediyesi itfaiye eri yangın merdiveninden sarkıtılan iple aşağı inerek Türk Bayrağı açtı. Tekvando ve güreş takımlarının gösterilerinin ardından ise folklor gösterileri yapıldı. Bu sırada tören alanın çeviren bariyerlerden içeri girmeyi başaran 2 yaşındaki Kutay Polat davul ve zurna eşliğinde oynamaya başladı. Sevimli halleri ile dikkatleri çeken Kutay oyunu bittikten sonra polisin yardımı ile ailesine teslim edildi. Bando ekipleri ve öğrenciler ile askeri birliklerin geçişini vatandaşlar alkışlayarak izledi. Gençler 60 metre uzunluğunda açılan Türk Bayrağı ile geçiş yaptı.

Niksar'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Tokat'ın Niksar ilçesinde Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan'ın konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler eserlerini okudular ve daha sonra protokol tarafından ödülleri verildi. Kutlama programı resmi geçit töreniyle sona erdi.